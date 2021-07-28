«В группу входило четыре человека. Да, они довольно опытные туристы, с хорошим снаряжением. Их целью было пройти категорийный маршрут для получения разряда. Но как у биолога и зоолога у меня к ним имеется несколько вопросов. Я не могу понять, как три взрослых мужика, которым по 31, 32 и 33 года, не смогли отбить этого несчастного пострадавшего у хищника? Как я понимаю они все бросились бежать. Это уже тема личных качеств этих людей», - отметил он.