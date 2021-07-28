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Директор парка «Ергаки» раскритиковал туристов, бросивших товарища на растерзание медведю

Анна Безрукова
17 минут назад

На территории природного парка «Ергаки» на юге Красноярского края вновь случилась трагедия. Накануне в районе озер хребта Араданский медведь набросился на группу туристов из Москвы. У троих получилось скрыться, а 42-летний Евгений Старков погиб. Это уже стало вторым несчастным случаем с начала летнего турсезона в «Ергаках». Директор парка Игорь Грязин в интервью Mk.ru прокомментировал ситуацию.

«В группу входило четыре человека. Да, они довольно опытные туристы, с хорошим снаряжением. Их целью было пройти категорийный маршрут для получения разряда. Но как у биолога и зоолога у меня к ним имеется несколько вопросов. Я не могу понять, как три взрослых мужика, которым по 31, 32 и 33 года, не смогли отбить этого несчастного пострадавшего у хищника? Как я понимаю они все бросились бежать. Это уже тема личных качеств этих людей», - отметил он.

Турист погиб при нападении медведя в парке «Ергаки»

Ранее сообщалось, что медведь напал на группу туристов из Москвы утром 27 июля, когда они снимали лагерь и занимались упаковкой рюкзаков. Двое мужчин бросились в противоположную сторону от палаток. Они карабкались по камням и взобрались на большую высоту. Сверху им было видно, как хищник терзает тело их умершего товарища. Встретившись с третьим туристом, они, в чем были - босые и без верхней одежды, начали пробиваться к трассе. Только вечером у них получилось выйти к месту, где действовала сотовая связь, и вызвать спасателей.

Напомним, в июне этого года в нацпарке "Ергаки" медведь также напал на туристическую группу. Тогда из 13 человек погиб 16-летний подросток, еще один человек пострадал, пишет «Интерфакс». Как выяснилось позднее, подросток работал в нацпарке шерпом - помощником, который за вознаграждение сопровождает туристов в походах.

Происшествия,Видео,Евгений Старков,Московский комсомолец,Интерфакс,Красноярский Край,Москва,
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