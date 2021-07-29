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Стало известно, граждане каких стран погибли при крушении самолета на Украине

Газета.Ruиещё 15
1 час назад

В результате падения самолета на жилой дом в Ивано-Франковской области на Украине погибли 20-летний британец, двое 20-летних американцев и 60-летний пилот-украинец. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областное управление украинской Национальной полиции.

До этого сообщалось, что жертвами трагедии стали трое граждан США.

В настоящее время полиция продолжает устанавливать все обстоятельства аварии.

По предварительным данным, иностранцы заказали экскурсионный полет в составе группы из трех человек у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом.

Отмечается, что тела погибших будут изучать судмедэксперты для установления причин их смерти. Другие специалисты проверят исправность воздушного судна.

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Ивано-Франковской области на Украине в среду, 28 июля.

В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе пилот. Следователи пока изучают две версии падения: нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники.

Происшествия,Видео,Соединенные Штаты,Украина,
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