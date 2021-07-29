В результате падения самолета на жилой дом в Ивано-Франковской области на Украине погибли 20-летний британец, двое 20-летних американцев и 60-летний пилот-украинец. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областное управление украинской Национальной полиции.

До этого сообщалось, что жертвами трагедии стали трое граждан США.

В настоящее время полиция продолжает устанавливать все обстоятельства аварии.

По предварительным данным, иностранцы заказали экскурсионный полет в составе группы из трех человек у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом.

Отмечается, что тела погибших будут изучать судмедэксперты для установления причин их смерти. Другие специалисты проверят исправность воздушного судна.

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Ивано-Франковской области на Украине в среду, 28 июля.