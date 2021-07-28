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МВД будет высылать из России мигрантов за драки

Ura.Ruиещё 18
35 минут назад

Иностранные граждане, ставшие участниками массовых драк в России, будут выдворены за пределы страны без права вернуться обратно. Об том заявили в МВД РФ, обратив внимание, что массовые драки с участием иностранцев в России участились. При таких столкновениях создавалась угроза жизни и здоровью людей, а также применялась сила против сотрудников полиции.

МВД будет высылать из России мигрантов за драки
Фото: ТАССТАСС

«В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые из них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В МВД уточняют, что арестованные на 15 суток иностранцы будут депортированы с последующим запретом въезда в Россию.

«Иностранные граждане, совершающие правонарушения и преступления, будут привлекаться к установленной законом ответственности», — отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в районе столичного метро «Кузьминки» произошла массовая драка с применением холодного оружия между мигрантами из Средней Азии. По разным данным, в ней участвовали до 200 человек, 45 из них были арестованы на 15 суток. В столичном главке МВД сообщили о депортации 103 участников конфликта.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Россия,
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