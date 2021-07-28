Владелец кафе убил сотрудника полиции в Химках

Как стало известно «МК», трагедия произошла в ночь на вторник возле кафе на улице Пожарского. 38-летний дежурный Левобережного отдела полиции Химок в звании старшего лейтенанта зашел в питейное заведение вместе с женой к своим друзьям. Примерно в 1.30 офицер вышел на улицу. Сразу же после этого к нему подошел некий мужчина, как выяснилось впоследствии, владелец кафе. Между ними произошла перепалка, во время которой хозяин торговой точки схватил полицейского за шиворот и швырнул на асфальт. При падении старший лейтенант ударился головой. Жена доставила пострадавшего в больницу, где спустя несколько часов он скончался.