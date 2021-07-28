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Грубое задержание полицейскими туристок в Сочи показали на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

Полицейские в Сочи грубо задержали туристок. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

На отдыхающих женщин стражам правопорядка пожаловались прохожие, которые посчитали, что те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Дамы вступили с правоохранителями в конфликт и отказались проследовать на освидетельствование. Тогда полицейские были вынуждены применить силу.

Сейчас в отношении задержавших туристок блюстителей общественного порядка проводится проверка.

Происшествия,Видео,Сочи,
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