Полицейские в Сочи грубо задержали туристок. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

На отдыхающих женщин стражам правопорядка пожаловались прохожие, которые посчитали, что те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Дамы вступили с правоохранителями в конфликт и отказались проследовать на освидетельствование. Тогда полицейские были вынуждены применить силу.