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Опубликовано видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета

Алевтина Жаркова
32 минуты назад

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Амурской области. Снятые очевидцем кадры публикует Telegram-канал Life SHOT. Как сообщает автор видео, пилот воздушного судна покинул место аварии.

Направлявшемуся в Читу самолету Cessna из-за неблагоприятных погодных условий пришлось сесть на 1698-ом километре федеральной трассы «Амур». Пассажиров на его борту не было. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства и точная причина ЧП устанавливаются.

Происшествия,Катастрофы,Видео,Амурская Область,
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