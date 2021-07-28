Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Амурской области. Снятые очевидцем кадры публикует Telegram-канал Life SHOT. Как сообщает автор видео, пилот воздушного судна покинул место аварии.
Направлявшемуся в Читу самолету Cessna из-за неблагоприятных погодных условий пришлось сесть на 1698-ом километре федеральной трассы «Амур». Пассажиров на его борту не было. В результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства и точная причина ЧП устанавливаются.