Скандал в Крыму: медиков поймали на подделке сертификатов вакцинации

Сотрудники одного из медучреждений Симферополя подозреваются в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации «Спутником V». Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

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Полицейские выяснили, что с марта по апрель 2021 года некоторые работники симферопольской больницы выдали пять сертификатов людям, которые вакцинацию не проходили.

В результате полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с крупным штрафом.