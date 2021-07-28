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Скандал в Крыму: медиков поймали на подделке сертификатов вакцинации

Елена Прошина
45 минут назад

Сотрудники одного из медучреждений Симферополя подозреваются в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации «Спутником V». Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Скандал в Крыму: медиков поймали на подделке сертификатов вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полицейские выяснили, что с марта по апрель 2021 года некоторые работники симферопольской больницы выдали пять сертификатов людям, которые вакцинацию не проходили.

В результате полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с крупным штрафом.

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Напомним, что с начала года в Москве изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, возбудили свыше 60 уголовных дел и предъявили обвинения 25 людям. В других регионах медработники тоже «подрабатывают» подделками – в Красноярске медсестра изготовила более 50 фальшивок за деньги.

Происшествия,Республика Крым,Симферополь,
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