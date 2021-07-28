Скандал в Крыму: медиков поймали на подделке сертификатов вакцинации

Сотрудники одного из медучреждений Симферополя подозреваются в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации «Спутником V». Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Полицейские выяснили, что с марта по апрель 2021 года некоторые работники симферопольской больницы выдали пять сертификатов людям, которые вакцинацию не проходили.
В результате полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с крупным штрафом.
Напомним, что с начала года в Москве изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, возбудили свыше 60 уголовных дел и предъявили обвинения 25 людям. В других регионах медработники тоже «подрабатывают» подделками – в Красноярске медсестра изготовила более 50 фальшивок за деньги.