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Сошедший с рельсов трамвай в Курске попал на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

Трамвай сошел с рельсов в Курске. Несущийся на огромной скорости общественный транспорт запечатлели камеры видеорегистраторов. Запись публикует Telegram-канал BAZA.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Верхняя Луговая в минувший вторник, пострадали два человека. Двигавшийся со стороны улицы Красный Октябрь трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль Toyota, после чего сбил женщину-пешехода. Кроме того, пострадал пассажир трамвая – 71-летний мужчина.

По предварительным данным, причиной аварии стали отказавшие тормоза.

Происшествия,Видео,Красный Октябрь,Курск,
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