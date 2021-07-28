Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Верхняя Луговая в минувший вторник, пострадали два человека. Двигавшийся со стороны улицы Красный Октябрь трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль Toyota, после чего сбил женщину-пешехода. Кроме того, пострадал пассажир трамвая – 71-летний мужчина.