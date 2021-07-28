"Все началось с того, что Доброхотов разместил в Twitter заявление о том, что Верфф распространяет дезинформацию по заданию ГРУ. Я подала заявление в правоохранительные органы. Они провели экспертизу и возбудили дело о клевете в отношении Романа", - сказала она.