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В отношении главреда The Insider возбудили дело о клевете на журналиста из Нидерландов

ТАСС
10 минут назад

Следователи возбудили уголовное дело о клевете в отношении главного редактора The Insider Романа Доброхотова после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщила адвокат иностранного журналиста Сталина Гуревич.

"Все началось с того, что Доброхотов разместил в Twitter заявление о том, что Верфф распространяет дезинформацию по заданию ГРУ. Я подала заявление в правоохранительные органы. Они провели экспертизу и возбудили дело о клевете в отношении Романа", - сказала она.

К главреду The Insider пришла полиция

Происшествия,Видео,Роман Доброхотов,Министерство обороны,ГРУ,МВД,Нидерланды,
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