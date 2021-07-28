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Руководитель группы туристов рассказал подробности нападения медведя

Алиса Селезнёва
1 час назад

В результате нападения медведя в природном парке «Ергаки» один из туристов погиб, троим удалось убежать. Руководитель группы Антон Шелкунов рассказал Kras Mash, как именно все произошло.

Руководитель группы туристов рассказал подробности нападения медведя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации РЕН ТВ, четверо туристов находились в парке в составе зарегистрированной группы и шли подтверждать туркатегорию по сложному маршруту. Нападение произошло в окрестностях Араданского хребта.

«Собираю рюкзак, поворачиваю налево голову и между двух камней высовывается голова медведя. Большущая башка со слюнищей капающей. Заорал: «Медведь!!!». Расстояние там метров семь. Совсем близко. Побежал. Передо мной из палатки выскочил Доброродный. Мы вдвоем с ним побежали», - рассказал Шелкунов.

По его словам, в итоге они забрались на скалы и увидели, что медведь стоит рядом с телом одного из участников группы и ест его. Туристы приняли решение бежать в сторону трассы «в чем есть», практически босиком. Из четверых участников группы спаслись трое. Евгений Старков - погиб.

Ранее медведь напал на женщину у озера Лесное Енисейского района Красноярского края, она скончалась по дороге в больницу. Также от нападения медведя на Камчатке пострадала туристка из Москвы. Она нарушила требования безопасности и вышла за пределы лагеря.

Происшествия,Евгений Старков,
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