Руководитель группы туристов рассказал подробности нападения медведя

В результате нападения медведя в природном парке «Ергаки» один из туристов погиб, троим удалось убежать. Руководитель группы Антон Шелкунов рассказал Kras Mash, как именно все произошло.

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По информации РЕН ТВ, четверо туристов находились в парке в составе зарегистрированной группы и шли подтверждать туркатегорию по сложному маршруту. Нападение произошло в окрестностях Араданского хребта.

«Собираю рюкзак, поворачиваю налево голову и между двух камней высовывается голова медведя. Большущая башка со слюнищей капающей. Заорал: «Медведь!!!». Расстояние там метров семь. Совсем близко. Побежал. Передо мной из палатки выскочил Доброродный. Мы вдвоем с ним побежали», - рассказал Шелкунов.

По его словам, в итоге они забрались на скалы и увидели, что медведь стоит рядом с телом одного из участников группы и ест его. Туристы приняли решение бежать в сторону трассы «в чем есть», практически босиком. Из четверых участников группы спаслись трое. Евгений Старков - погиб.