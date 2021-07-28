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Медведь растерзал туриста в красноярском парке «Ергаки»

ИА Regnum
50 минут назад

Один из туристов погиб при нападении медведя в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. Об этом 28 июля сообщили в дирекции парка.

«27 июля 2021 года на территории природного парка «Ергаки» произошёл второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека», — говорится в сообщении.

Зверь атаковал людей в районе девяти озер Араданского хребта, троим из группы удалось спастись бегством.

В Главном управлении МВД по Красноярскому краю сообщили, что факт нападения медведя зарегистрирован, но тело мужчины не найдено, поэтому его гибель нельзя считать подтвержденный. На место происшествия выдвинулась группа спасателей, полицейские, охотоведы и работники парка. Проводится полицейская проверка.

Происшествия,Видео,МВД,Красноярский Край,
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