В Мосгорсуде вынесли вердикт главарю банды из 1990-х

Главаря банды из 1990-х признали виновным в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия. Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда в телеграм-канале «Московские суды», соответствующий вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей.

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Подсудимый Сергей Захаров признан виновным в незаконном обороте оружия по двум эпизодам, совершении умышленного убийства двоих лиц из корыстных побуждений в составе организованной группы. При этом присяжные оправдали Захарова по обвинениям в похищении человека, вымогательстве денежных средств, а также одном убийстве.

В 1990-е годы Сергей Захаров возглавлял вооруженную банду. Согласно вердикту, в 1995 году он поручил своим приспешникам вести наблюдение, а затем убить активного члена Таганской ОПГ. За выполнение задания исполнители получили от Захарова по 2,5 тысячи долларов.

Также присяжные установили, что в 1996 году Захаров поручил убить одного из бывших членов своей группировки, который сотрудничал с правоохранительными органами. Он передал исполнителям оружие, сообщил место жительства «предателя», а после совершения преступления выплатил им 12 тысяч долларов.

Оглашение наказания Захарову состоится 30 июля.