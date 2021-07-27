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В Мосгорсуде вынесли вердикт главарю банды из 1990-х

Вероника Полынина
57 минут назад

Главаря банды из 1990-х признали виновным в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия. Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда в телеграм-канале «Московские суды», соответствующий вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей.

В Мосгорсуде вынесли вердикт главарю банды из 1990-х
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подсудимый Сергей Захаров признан виновным в незаконном обороте оружия по двум эпизодам, совершении умышленного убийства двоих лиц из корыстных побуждений в составе организованной группы. При этом присяжные оправдали Захарова по обвинениям в похищении человека, вымогательстве денежных средств, а также одном убийстве.

В 1990-е годы Сергей Захаров возглавлял вооруженную банду. Согласно вердикту, в 1995 году он поручил своим приспешникам вести наблюдение, а затем убить активного члена Таганской ОПГ. За выполнение задания исполнители получили от Захарова по 2,5 тысячи долларов.

Также присяжные установили, что в 1996 году Захаров поручил убить одного из бывших членов своей группировки, который сотрудничал с правоохранительными органами. Он передал исполнителям оружие, сообщил место жительства «предателя», а после совершения преступления выплатил им 12 тысяч долларов.

Оглашение наказания Захарову состоится 30 июля.

Ранее в России был принят закон, который вводит уголовную ответственность для занимающих высшее положение в преступной иерархии. Теперь за факт лидерства в ОПГ грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей. По мнению экспертов, эта статья уголовного кодекса в конечном итоге приведет к исчезновению в России привычного криминального мира с «ворами в законе».

Происшествия,Сергей Захаров,Мосгорсуд,МВД,
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