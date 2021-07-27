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В Москве задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ

Вероника Полынина
1 час назад

Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову задержали в Москве перед встречей с избирателями. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

В Москве задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ
Фото: udaltsova.orgudaltsova.org

«В Нагатинском затоне меня, зарегистрированного кандидата в ГД, перед встречей с избирателями задержали сотрудники полиции из окружного управления, в автозаке 10 человек», - написала Удальцова.

По словам кандидата, ее отвели в ОВД «Нагатинский затон», а задержанных вместе с ней местных жителей оставили в автозаке.

«Никого не освобождают, в том числе меня, несмотря на неприкосновенность и отсутствие противоправных действий», - сообщила политик.

По ее словам, с момента задержания прошло уже два часа. Сотрудники ОВД сообщили Удальцовой, что с ней будет беседовать «высокое начальство» из Центра по противодействию экстремизму.

Удальцова также написала, что к ней в ОВД приехал правозащитник Андрей Бабушкин, однако ему сказали, что ее в отделе нет.

Анастасия Удальцова — российский общественный деятель и политик, жена координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Член Совета Левого Фронта, координатор Московского Совета. В 2011—2012 годах была одним из заявителей и организаторов митингов за честные выборы. С 2013 года — помощник депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина.

Происшествия,Анастасия Удальцова,Сергей Удальцов,Андрей Бабушкин,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,МВД,Москва,
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