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Отдыхавшую в Анапе россиянку унесло на надувном матрасе в Черное море

Lenta.ru
59 минут назад

Отдыхавшую в Анапе россиянку унесло в Черное море на надувном матрасе — спасатели обнаружили девушку в километре от берега. Об этом сообщает МБУ «Служба спасения» в своем Instagram-аккаунте.

Туристку в Анапе унесло на надувном матрасе в море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Туристка отдыхала на пляже вместе с семьей в станице Благовещенская недалеко от города. Заметив долгое отсутствие девушки, родственники обратились к дежурным спасателям — они добрались до россиянки и успешно доставили ее на берег.

На сайте администрации Анапы отмечается, что в настоящий момент в море запрещено плавать с надувными кругами и матрасами, а также на катамаранах. Ограничения ввели в воскресенье, 25 июля, из-за отжимного северо-восточного ветра.

«Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в июле годовалого ребенка унесло в море на полтора километра по недосмотру родителей. Девочку в ярко-розовом надувном круге обнаружила группа спасателей, пока ее родители отдыхали на берегу. Инцидент произошел в небольшом курортном городе Келибия на северо-востоке Туниса.

Происшествия,Анапа,
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