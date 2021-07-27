Убийцам российского чемпиона мира по тайскому боксу вынесли приговор

В Москве вынесен приговор убийцам российского чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Об этом во вторник, 27 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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Согласно вердикту Черемушкинского суда, все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Организатор покушения Ашак Балагозян получил 10 лет, а его сообщники Андрей Борисенко и Андроник Сираканян приговорены к 11 и 8 годам соответственно. Всех троих осудили по части 2 статье 105 («Убийство, совершенное группой лиц») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2019 года Балагозяну поступил заказ на убийство бойца. К совершению преступления он привлек своих знакомых Сираканяна и Борисенко. Мужчины изучили распорядок дня жертвы и маршруты его передвижения. В день убийства, 13 ноября 2019 года, они подкараулили и застрелили потерпевшего возле его дома на Нахимовском проспекте.

Позже появилась версия, что убийство Боляна стало местью за организацию убийства Андраника Арутюняна, известного в криминальном мире как вор в законе Андо Хромой.