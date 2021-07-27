В Тюмени мужчина перелез через балкон и напал на девушек

В Тюмени мужчина избил девушек, попав к ним в квартиру через балкон. Полиция на вызов пострадавших не приехала, проводится проверка. Эту информацию URA.RU подтвердили в УМВД России по Тюменской области.

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«В настоящий момент назначено проведение служебной проверки по фактам, изложенным в СМИ. Участковым уполномоченным полиции участники конфликта установлены, девушки опрошены. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, происшествии произошло 23 июля в жилом комплексе «Апрель». После того, как мужчина, избивший девушек, покинул квартиру, они вызвали полицию, но к ним никто не приехал. Отмечавшие помолвку подруги успели заснять лишь конец конфликта на видео.