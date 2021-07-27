В Москве мужчина открыл стрельбу в ресторане

В московском ресторане общественного питания неизвестный открыл стрельбу из пистолета. Об этом пишет РЕН ТВ.
Как рассказала сотрудница ресторана, один посетитель, находившийся в компании знакомых, не хотел покидать помещение, несмотря на то что ресторан уже закрывался. Тогда к конфликту присоединились жильцы дома, в котором находится ресторан. Они также попросили посетителя удалиться и плеснули ему водой в лицо.
Мужчине такой расклад не понравился и он достал пистолет. Посетитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу.
Просто взял, достал пистолет, как будто это нормальное явление, — рассказала сотрудница заведения.
По счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Стрелок целился в потолок.
Ранее жители Адлерского района Сочи рассказали о стрельбе на улице, по их словам, есть пострадавший. Выстрелы были слышны на улице Тимашевской. По мнению местных жителей, стреляли из травматического пистолета.