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В Москве мужчина открыл стрельбу в ресторане

News.ru
1 час назад

В московском ресторане общественного питания неизвестный открыл стрельбу из пистолета. Об этом пишет РЕН ТВ.

В Москве мужчина открыл стрельбу в ресторане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала сотрудница ресторана, один посетитель, находившийся в компании знакомых, не хотел покидать помещение, несмотря на то что ресторан уже закрывался. Тогда к конфликту присоединились жильцы дома, в котором находится ресторан. Они также попросили посетителя удалиться и плеснули ему водой в лицо.

Мужчине такой расклад не понравился и он достал пистолет. Посетитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу.

Просто взял, достал пистолет, как будто это нормальное явление, — рассказала сотрудница заведения.

По счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Стрелок целился в потолок.

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Ранее жители Адлерского района Сочи рассказали о стрельбе на улице, по их словам, есть пострадавший. Выстрелы были слышны на улице Тимашевской. По мнению местных жителей, стреляли из травматического пистолета.

Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
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