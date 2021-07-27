В Москве мужчина открыл стрельбу в ресторане

В московском ресторане общественного питания неизвестный открыл стрельбу из пистолета. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказала сотрудница ресторана, один посетитель, находившийся в компании знакомых, не хотел покидать помещение, несмотря на то что ресторан уже закрывался. Тогда к конфликту присоединились жильцы дома, в котором находится ресторан. Они также попросили посетителя удалиться и плеснули ему водой в лицо.

Мужчине такой расклад не понравился и он достал пистолет. Посетитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу.

Просто взял, достал пистолет, как будто это нормальное явление, — рассказала сотрудница заведения.

По счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Стрелок целился в потолок.