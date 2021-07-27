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Горящий лес Минобороны на границе с Петербургом показали на видео с воздуха

Юрий Столбов
1 час назад

В Ломоносовском районе Ленинградской области тлеет лесная подстилка. Дым, который стелется над деревьями, сняли с высоты птичьего полёта. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Видеозапись "Фонтанке" 26 июля прислал читатель Михаил. По его словам, дым над лесом неподалёку от Ломоносова он заметил ещё в воскресенье. Вечером в клубах было видно пламя. На следующий день над очагом летал вертолёт, на горевшую подстилку сбрасывали воду.

Дыма, по наблюдениям, было уже меньше, но к вечеру понедельника он стал интенсивнее: коптер летал будто в тумане.

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