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В Екатеринбурге мужчина сутки избивал беременную жену из-за развода

Елена Прошина
1 час назад

В Екатеринбурге 38-летний бизнесмен подкараулил свою 39-летнюю бывшую супругу после работы, заставил сеть в машину и увез на дачу, пишет Телеграм-канал 112.

В Екатеринбурге мужчина сутки избивал беременную жену из-за развода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам женщины, супруг держал ее на даче насильно и жестоко избивал. Спасти екатеринбурженку удалось благодаря её матери – та забила тревогу после того, как дочь перестала выходить на связь. После обращения в полицию правоохранители определили местоположение женщины с помощью биллинга её мобильного телефона.

Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице, у нее случился выкидыш. Врачи обнаружили у неё сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы.

Из больницы женщина записала видео – на лице у неё видны огромные синяки.

«Сейчас очень трудно говорить, чудом выжила», – сказала пострадавшая.

Бывшего мужа уже арестовали на два месяца. Выяснилось, что ранее его уже судили по нескольким статьям уголовного кодекса.

Происшествия,Екатеринбург,
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