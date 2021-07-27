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Артиста балета избили после вечеринки в гей-клубе Санкт-Петербурга

Алиса Селезнёва
46 минут назад

Артист Михайловского театра заявил в полицию об избиении около петербургского клуба «Голубая устрица». Об этом пишет «Пятый канал».

Артиста балета избили после вечеринки в гей-клубе Санкт-Петербурга
Фото: InstagramInstagram

По данным издания, инцидент произошел ранним утром 25 июля. Когда молодой человек вышел из клуба, к нему подошли двое неизвестных. Они начали разговор с артистом, а затем один из мужчин ударил его кулаком в лицо.

После того, как танцовщик потерял равновесие и упал, преступники забрали у него сумку и ушли в сторону Невского проспекта, громко смеясь.

В своем обращении в полицию артист балета указал, что у него украли семь тысяч рублей. Потерпевший отметил, что преступникам было около 30-35 лет, оба темноволосые и с бородами.

Возбуждено уголовное дело, нападавших разыскивают правоохранительные органы.

Ранее в Сочи избили бывшего солиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева. Музыкант прибыл в город на гастроли вместе с женой Юлией и остановился на территории частного дома, где уже снимали комнату его товарищи. В результате потасовки артисту проломили голову и сломали челюсть. Конфликт случился после того, как музыкант вместе со своей супругой и друзьями вернулись с выступления.

Происшествия,МВД,Санкт-Петербург,
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