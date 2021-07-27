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На химзаводе в немецком Леверкузене прогремел взрыв

Александр Котлеткин
29 минут назад

Взрыв произошел в химпарке Chempark Leverkusen в немецком Леверкузене. Жителей города призвали не выходить из дома и плотно закрыть окна и двери. Об этом сообщает Welt.

Взрыв произошел в химпарке Chempark Leverkusen в немецком Леверкузене.
1/9 Взрыв произошел в химпарке Chempark Leverkusen в немецком Леверкузене.
Фото: globallookpress.com
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По данным издания, инцидент произошел в районе Бюрриг.
2/9 По данным издания, инцидент произошел в районе Бюрриг.
Фото: globallookpress.com
Оперативные службы объявили о «чрезвычайной опасности» в городе. Полиция перекрыла близлежащие трассы.
3/9 Оперативные службы объявили о «чрезвычайной опасности» в городе. Полиция перекрыла близлежащие трассы.
Фото: globallookpress.com
Жителей населенного пункта попросили оставаться дома и закрыть окна.
4/9 Жителей населенного пункта попросили оставаться дома и закрыть окна.
Фото: globallookpress.com
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При этом на фото с места происшествия видно как в небо поднимается огромный столб черного дыма.
5/9 При этом на фото с места происшествия видно как в небо поднимается огромный столб черного дыма.
Фото: Reuters
В аккаунте Chempark в Twitter отмечается, что взрыв произошел «по неизвестной пока причине».
6/9 В аккаунте Chempark в Twitter отмечается, что взрыв произошел «по неизвестной пока причине».
Фото: Twitter
«Местные жители, пожалуйста, перейдите в изолированные помещения, а также держите двери и окна закрытыми», — попросили в компании.
7/9 «Местные жители, пожалуйста, перейдите в изолированные помещения, а также держите двери и окна закрытыми», — попросили в компании.
Фото: Instagram
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По данным издания, инцидент произошел в районе Бюрриг. Оперативные службы объявили о «чрезвычайной опасности» в городе. Полиция перекрыла близлежащие трассы. Жителей населенного пункта попросили оставаться дома и закрыть окна.

При этом на фото с места происшествия видно как в небо поднимается огромный столб черного дыма.

В аккаунте Chempark в Twitter отмечается, что взрыв произошел «по неизвестной пока причине».

«Местные жители, пожалуйста, перейдите в изолированные помещения, а также держите двери и окна закрытыми», — попросили в компании.

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