На химзаводе в немецком Леверкузене прогремел взрыв

Взрыв произошел в химпарке Chempark Leverkusen в немецком Леверкузене. Жителей города призвали не выходить из дома и плотно закрыть окна и двери. Об этом сообщает Welt.

1/9 Взрыв произошел в химпарке Chempark Leverkusen в немецком Леверкузене. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 По данным издания, инцидент произошел в районе Бюрриг. Фото: globallookpress.com 3/9 Оперативные службы объявили о «чрезвычайной опасности» в городе. Полиция перекрыла близлежащие трассы. Фото: globallookpress.com 4/9 Жителей населенного пункта попросили оставаться дома и закрыть окна. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 При этом на фото с места происшествия видно как в небо поднимается огромный столб черного дыма. Фото: Reuters 6/9 В аккаунте Chempark в Twitter отмечается, что взрыв произошел «по неизвестной пока причине». Фото: Twitter 7/9 «Местные жители, пожалуйста, перейдите в изолированные помещения, а также держите двери и окна закрытыми», — попросили в компании. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 9/9

По данным издания, инцидент произошел в районе Бюрриг. Оперативные службы объявили о «чрезвычайной опасности» в городе. Полиция перекрыла близлежащие трассы. Жителей населенного пункта попросили оставаться дома и закрыть окна.

При этом на фото с места происшествия видно как в небо поднимается огромный столб черного дыма.

В аккаунте Chempark в Twitter отмечается, что взрыв произошел «по неизвестной пока причине».

«Местные жители, пожалуйста, перейдите в изолированные помещения, а также держите двери и окна закрытыми», — попросили в компании.