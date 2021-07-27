Прогнавшая с игровой площадки детей-инвалидов петербурженка отказалась извиняться за хамство

Жительница ЖК «Балтийская Жемчужина» в Санкт-Петербурге Наталья Липская , прославившаяся конфликтом с воспитательницей и попытками прогнать с игровой площадки воспитанников "Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра", ничуть не раскаивается за свое скандальное поведение. Об этом сообщает Telegram-канал « Mash на Мойке ».

Кроме этого, она планирует любыми средствами добиться того, чтобы дети с особенностями здоровья больше никогда не появлялись в «её» игровой зоне.

Напомним, скандальная ситуация разгорелась на детской площадке во дворе жилого дома по улице Адмирала Черокова в Санкт-Петербурге. Наталье Липской, гулявшей с внучкой, не понравилось, что на той же площадке играли дети-инвалиды - воспитанники центра, который арендует помещение в этом же жилом комплексе. Петербурженка попыталась прогнать детей с площадки и даже несколько раз ударила по руке одну из сотрудниц центра. По факту случившегося представители детской организации написали заявление в полицию.