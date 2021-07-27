Обвиняемый в госизмене бывший советник главы «Роскосмоса» остался один, так как его сосед был этапирован в колонию. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Даниил Никифоров.
«21 июля Иван получил первый компонент «Спутника V», второй ожидается в десятых числах августа. Сейчас его перевели в одиночную камеру, его бывший сосед уехал по этапу. В связи с этим проблем он не испытывает, из собеседников у него остались две мухи, он даже дал им имена», — рассказал юрист.
В июне Мосгорсуд продлил арест Сафронову до 7 октября. Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным.