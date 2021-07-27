«Обстановка была сложной»: вскрылись новые подробности об убитой семье адмирала

Как сообщает MK.RU, Нелли, 84-летняя супруга военного, пресекала общение 54-летнего сына Максима с окружающими, а сам он страдал психическим заболеванием.

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По рассказам жильцов дома на Бутлерова, Леонид Лобанов большую часть времени проводил на даче, а когда появлялся дома, то приносил с собой тяжелые сумки с продуктами. Лобановы не звали соседей в гости, однако по косвенным признакам они могут сделать вывод о непростой обстановке в семье.

Супруга Лобанова доминировала над Максимом, пресекая его общение с посторонними людьми, особенно с женщинами. Он не был женат и жил исключительно музыкой, которой занимался с пяти лет. Долгое время мужчина проработал концертмейстером в школе искусств имени Прокофьева.

Недавно его уволили, найти работу в другом месте ему не удалось, поскольку из-за пандемии в учреждениях культуры резко снизилось число вакансий. По словам соседей, у Максима было психическое заболевание, которое начало прогрессировать на фоне отсутствия работы. В результате несколько месяцев он провел в специализированном учреждении, после чего вернулся домой.

Напомним, что тела Нелли и Максима Лобановых нашли в их квартире на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге 26 июля. По предварительным данным, убийство произошло около двух недель назад, а дверь помещения вскрыли после просьб соседей из-за неприятного запаха. На теле обнаружили следы колото-резанных ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело.