В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Обстановка была сложной»: вскрылись новые подробности об убитой семье адмирала

Елена Прошина
1 час назад

Как сообщает MK.RU, Нелли, 84-летняя супруга военного, пресекала общение 54-летнего сына Максима с окружающими, а сам он страдал психическим заболеванием.

«Обстановка была сложной»: вскрылись новые подробности об убитой семье адмирала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По рассказам жильцов дома на Бутлерова, Леонид Лобанов большую часть времени проводил на даче, а когда появлялся дома, то приносил с собой тяжелые сумки с продуктами. Лобановы не звали соседей в гости, однако по косвенным признакам они могут сделать вывод о непростой обстановке в семье.

Супруга Лобанова доминировала над Максимом, пресекая его общение с посторонними людьми, особенно с женщинами. Он не был женат и жил исключительно музыкой, которой занимался с пяти лет. Долгое время мужчина проработал концертмейстером в школе искусств имени Прокофьева.

Недавно его уволили, найти работу в другом месте ему не удалось, поскольку из-за пандемии в учреждениях культуры резко снизилось число вакансий. По словам соседей, у Максима было психическое заболевание, которое начало прогрессировать на фоне отсутствия работы. В результате несколько месяцев он провел в специализированном учреждении, после чего вернулся домой.

Напомним, что тела Нелли и Максима Лобановых нашли в их квартире на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге 26 июля. По предварительным данным, убийство произошло около двух недель назад, а дверь помещения вскрыли после просьб соседей из-за неприятного запаха. На теле обнаружили следы колото-резанных ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позднее стало известно, что за неделю до обнаружения тел под поезд попал сам контр-адмирал Леонид Лобанов. При себе у него был нож, которым он мог убить родных.

Происшествия,Максим Лобанов,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители