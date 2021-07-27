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Прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии превысил 1 млрд рублей

Секрет Фирмы
1 час назад

По оценке МЧС, прямой ущерб от пожаров в якутских лесах составил более 1 млрд рублей. С начала сезона в регионе выявили 1 227 очагов. Причиной большинства из них стали грозы. Неосторожное обращение с огнём привело к 57 возгораниям. Проверки выявили 28 жителей, причастных к возникновению природных пожаров, против 14 из них возбуждены уголовные дела.

1 млрд рублей превысил ущерб от лесных пожаров в Якутии
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

В якутском главке МЧС сообщили , что суды уже арестовали имущество виновников пожаров на сумму более 1 млн рублей.

«Прямой ущерб от лесных пожаров составил более 1 млрд рублей. Сейчас активно проводится работа по его возмещению. Например, на сегодняшний день добровольно возмещён ущерб на сумму около 150 000 рублей», — заявили в ведомстве.

По данным Авиалесоохраны, с мая 2021 года на территории Якутии зарегистрировали на 276 пожаров меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Общая площадь возгораний уменьшилась на 10%. По информации МЧС, большинство природных пожаров (1077 случаев) начались из-за грозовых фронтов.

С 23 июня в Якутии введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Жителям запретили ходить в лес. Въезд транспорта на лесную территорию также закрыт.

В июле стало известно, что в Якутии списывают деньги на тушение пожаров с зарплат врачей. В республиканской больнице 1 вышел приказ о том, что из зарплат медработников, «желающих оказать материальную помощь в тушении пожаров», удержат от 150 до 500 рублей. Вскоре приказ отменили как некорректный.

Происшествия,МЧС,Республика Саха (Якутия),
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