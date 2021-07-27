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Вой сирен и взрывы: в Германии начался мощный пожар на химзаводе «Байер»

Алиса Селезнёва
29 минут назад

Взрыв произошел в химпарке Chempark Leverkusen в немецком Леверкузене. Жителей города призвали не выходить из дома и плотно закрыть окна и двери. Об этом сообщает Welt.

По данным издания, инцидент произошел в районе Бюрриг. Оперативные службы объявили о «чрезвычайной опасности» в городе. Полиция перекрыла близлежащие трассы. Жителей населенного пункта попросили оставаться дома и закрыть окна.

При этом на фото с места происшествия видно как в небо поднимается огромный столб черного дыма.

В аккаунте Chempark в Twitter отмечается, что взрыв произошел «по неизвестной пока причине».

«Местные жители, пожалуйста, перейдите в изолированные помещения, а также держите двери и окна закрытыми», - попросили в компании.

При этом данных о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

Ранее ЧП произошло на нефтепредприятии в Татарстане. В результате взрыва емкости со сжатым воздухом на нефтяном предприятии два человека погибли, еще один пострадал.

Несколько человек погибли при взрыве в офисе Красного Креста в Германии

Происшествия,В мире,Видео,Международный комитет Красного Креста,Германия,
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