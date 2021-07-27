Взрыв произошел в химпарке Chempark Leverkusen в немецком Леверкузене. Жителей города призвали не выходить из дома и плотно закрыть окна и двери. Об этом сообщает Welt.

По данным издания, инцидент произошел в районе Бюрриг. Оперативные службы объявили о «чрезвычайной опасности» в городе. Полиция перекрыла близлежащие трассы. Жителей населенного пункта попросили оставаться дома и закрыть окна.

При этом на фото с места происшествия видно как в небо поднимается огромный столб черного дыма.

В аккаунте Chempark в Twitter отмечается, что взрыв произошел «по неизвестной пока причине».

«Местные жители, пожалуйста, перейдите в изолированные помещения, а также держите двери и окна закрытыми», - попросили в компании.

При этом данных о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.