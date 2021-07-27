В Петербурге водитель кабриолета Mustang напал на другого участника дорожного движения. Видео происшествия на Таллинском шоссе в Северной столице публикует Telegram-канал Life SHOT.

На кадрах видно, как выбежавший из иномарки с иностранными номерами мужчина накинулся на другого автомобилиста. Он разбил в машине окно и с оскорблениями стал хватать своего «обидчика». Агрессивный водитель требовал, чтобы его оппонент покинул автомобиль.