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Появилось видео нападения водителя Mustang на автомобилиста в Петербурге

Алевтина Жаркова
24 минуты назад

В Петербурге водитель кабриолета Mustang напал на другого участника дорожного движения. Видео происшествия на Таллинском шоссе в Северной столице публикует Telegram-канал Life SHOT.

На кадрах видно, как выбежавший из иномарки с иностранными номерами мужчина накинулся на другого автомобилиста. Он разбил в машине окно и с оскорблениями стал хватать своего «обидчика». Агрессивный водитель требовал, чтобы его оппонент покинул автомобиль.

«Выходи сюда!» – кричал разъяренный мужчина.

Сейчас пострадавший разыскивает нападавшего на него через социальные сети.

Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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