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Суд арестовал подозреваемого в смерти главы Минцифры Приамурья

Анна Безрукова
54 минуты назад

Благовещенский городской суд вынес решение о двухмесячном аресте жителя Благовещенска, после драки с которым на турбазе умер министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь суда Александр Воронин.

Суд арестовал подозреваемого в смерти главы Минцифры Приамурья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заключен под стражу на два месяца - до 25 сентября», - уточнил Воронин.

Напомним, конфликт между Курдюковым и другим отдыхающим на турбазе «Берлога» 17 июля завершился дракой, а 24 июля министр скончался в медучреждении. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», задержали 39-летнего мужчину.

Как информагентству рассказали в суде, «мера пресечения избрана в рамках уголовного дела по части 4 статьи 111» УК РФ – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что вызвало по неосторожности смерть потерпевшего. Теперь обвиняемому может грозит до 15 лет заключения.

По данным различных изданий, с Курдюковым драку устроил мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин.

Как сообщали на текущей недели СМИ, Курдюкова доставили в больницу после драки на турбазе «Берлога». В ведомстве, которое он возглавлял, журналистам говорили, что Курдюков находился на больничном, обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель. А в воскресенье губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что Курдюков умер.

Происшествия,Василий Орлов,Амурская Область,Благовещенск,
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