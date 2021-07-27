"Из окна второго этажа многоквартирного дома по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новокузнецке выпал полуторагодовалый малыш. Прибывшие на место происшествия инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции "Куйбышевский" УМВД России по г. Новокузнецку выяснили, что маленького мальчика спасла прохожая, которая заметила ребенка в окне и успела поймать его", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что женщина передала ребенка родителям.