Соседка отставного контр-адмирала Леонида Лобанова охарактеризовала его семью как очень культурную и интеллигентную. Также она отметила, что члены семейства заботились друг о друге.

По словам женщины, Лобанов хорошо относился к родным: приносил супруге продукты, когда она болела, помогал сыну в организации концертов, передает портал «78.ru».

«Очень хорошая, культурная семья, люди были начитанные, интеллигентные, у них были прекрасные отношения друг с другом. Совершенно не могу вспомнить ничего плохого», – сказала соседка.

Она уточнила, что отставной контр-адмирал жил отдельно от супруги и сына. Но при этом он регулярно навещал свою семью.

Напомним, ранее супругу и сына Лобанова обнаружили зарезанными в их квартире. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело.

По сведениям СМИ, дочь Лобанова, проживающая в Мурманске, не могла дозвониться до родных и сообщила об этом в полицию. Соседи рассказывали, что из квартиры идет неприятный запах. Сотрудники правоохранительных органов установили, что тела пробыли на месте преступления примерно неделю.

Сам Лобанов погиб в середине июля этого года - предполагается, что его сбил поезд в Калининском районе возле железнодорожной станции «Ручьи». Официальных подтверждений этой версии нет, но, как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО, 16 июня действительно погиб мужчина, на вид которому было 60-80 лет, никаких документов при себе он не имел.