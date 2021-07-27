В Новокузнецке полиция разыскивает женщину, которая поймала выпавшего из окна ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

Родители ребенка в этот момент находились дома, но отвлеклись на домашние дела, и не увидели, как их полуторогодовалый малыш выполз в окно. Этот случай мог бы обернуться трагедией, если бы не прохожая, которая заметила ребенка. Она подбежала к дому и успела поймать его.