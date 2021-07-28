К главреду The Insider пришла полиция

Главред интернет-издания The Insider (внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов) Роман Доброхотов сообщил, что к нему домой пришла полиция. Он предположил, что это может быть связано с обысками. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщает, что с ними по поводу действий силовиков успела связаться жена Доброхотова.

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«Видимо, у меня [будет] обыск. Стучится полиция. Адвокат не помешал бы», — написал он в Twitter.

Доброхотов является главным редактором издания The Insider, которое занимается расследованиями. Самые известные публикации были выпущены в сотрудничестве с Bellingcat: о крушении малазийского Boeing над Донбассом и возможной причастности России к авиакатастрофе и отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

23 июля стало известно, что Минюстр включил в список иностранных агентов зарегистрированное в Латвии юрлицо The Insider SIA. Оно является администратором доменного имени российского интернет-издания The Insider. Иноагентами также ведомство признало пятерых журналистов «Открытых Медиа» и «Проекта» (признан нежелательным в РФ): Михаила Рубина, Софью Гройсман, Илью Рождественского, Юлию Апухтину и Алексея Постернака.

15 июля Генпрокуратура признала работу интернет-издания «Проект» нежелательной на территории РФ. Главный редактор «Проекта» Роман Баданин и трое журналистов издания внесены в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В этот же реестр попала главный редактор портала «Открытые медиа» Юлия Ярош.