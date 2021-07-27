Трёхлетняя девочка везла коляску с годовалым малышом по платформе Московского вокзала Санкт-Петербурга, не справилась с управлением и упала вместе с коляской на пути. Видео опубликовано в telegram-канале “RT на русском”.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как сначала с платформы скатилась коляска, а затем упала маленькая девочка, которая её везла. Родителей девочки поблизости не видно. После падения детей сразу вытащили обратно сотрудники транспортной полиции.