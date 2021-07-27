На кадрах, снятых машинистами поезда видно, как мужчина в смутном сознании лежит на рельсах под поездом. На вопросы машинистов, снимавших видео мужчина ответить не может из-за сильного алкогольного опьянения.

Сообщается, глава поезда заметил спящего на путях и подал сигнал, на что лежащий пешеход никак не отреагировал. Наезда избежать не удалось, но пешеход остался жив благодаря своему расположению. Он лежал в колее и поезд его не задел.