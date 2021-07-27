Несколько мальчиков пяти и шести лет сбежали из детского сада через дыру под воротами. Инцидент произошел на улице Профсоюзной в Москве . Видео обеспокоило пользователей социальных сетей.

На кадрах, снятых на камеру видео наблюдения, видно, как четыре ребёнка без присмотра бегают рядом с территорией детсада. Сообщается, что воспитательница спустя несколько минут после побега позвонила в полицию. Правоохранители быстро отыскали детей. Среди них никто не пострадал.