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Побег детей из детсада на юго-западе Москвы сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Несколько мальчиков пяти и шести лет сбежали из детского сада через дыру под воротами. Инцидент произошел на улице Профсоюзной в Москве. Видео обеспокоило пользователей социальных сетей.

На кадрах, снятых на камеру видео наблюдения, видно, как четыре ребёнка без присмотра бегают рядом с территорией детсада. Сообщается, что воспитательница спустя несколько минут после побега позвонила в полицию. Правоохранители быстро отыскали детей. Среди них никто не пострадал.

Прокуратура и учебное учреждение, в состав которого входит детсад начали проверку.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Генпрокуратура РФ,
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