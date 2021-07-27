В Новороссийске произошёл конфликт между двумя сотрудницами мэрии после совещания по вопросам обманутых дольщиков и долгостроев. Видео с камеры видеонаблюдения публикует telegram-канал “Подъём”.

На кадрах видно, как глава МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий» Людмила Обламская схватила за горло начальника отдела по организационной работе Лилиану Фонареву и сильно толкнула её.