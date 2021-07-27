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Драка между сотрудницами мэрии Новороссийска попала на видео

Александр Кузьмин
26 минут назад

В Новороссийске произошёл конфликт между двумя сотрудницами мэрии после совещания по вопросам обманутых дольщиков и долгостроев. Видео с камеры видеонаблюдения публикует telegram-канал “Подъём”.

На кадрах видно, как глава МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий» Людмила Обламская схватила за горло начальника отдела по организационной работе Лилиану Фонареву и сильно толкнула её.

Сообщается, что пострадавшая обратилась в полицию. С обидчицей была проведена разъяснительная беседа. Администрация города проводит проверку инцидента.

Происшествия,Видео,Новороссийск,
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