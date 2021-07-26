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Стала известна основная версия убийства семьи адмирала Лобанова в Петербурге

Вероника Полынина
1 час назад

Стала известна основная версия убийства семьи бывшего контр-адмирала ВМФ Леонида Лобанова в Санкт-Петербурге.

Стала известна версия убийства семьи адмирала Лобанова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно основной версии, 86-летний Лобанов убил свою 84-летнюю жену и 56-летнего сына, после чего ушел на железнодорожную станцию, где покончил с собой. Об этом рассказал близкий к следствию источник издания 78.ru.

После гибели контр-адмирала к нему домой приходили правоохранители, но дверь им никто не открыл. Никакого трупного запаха из квартиры на тот момент еще не было, поэтому у полицейских не возникло подозрений.

Раскрыто прошлое погибшего адмирала Лобанова, заподозренного в убийстве семьи

Тела жены и сына отставного контр-адмирала нашли вечером 24 июля в квартире на улице Бутлерова. У них были перерезано горло и зафиксированы множественные ножевые ранения. С просьбой проверить квартиру в полицию обратилась дочь Лобанова, живущая в Мурманске: соседи пожаловались на сильный неприятный запах, напоминающий «трупный».

Следствие предположило, что убийство было совершено не позднее 16 июля. Позже в одном из городских моргов нашли тело самого контр-адмирала. Он погиб под колесами поезда 16 июля — в день, когда предположительно произошло двойное убийство. При нем не было документов, а в кармане лежал кухонный нож.

Происшествия,Санкт-Петербург,
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