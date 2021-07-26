Убийство семьи адмирала: Бастрыкин взял дело под контроль

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства жены и сына отставного адмирала Леонида Лобанова в Санкт-Петербурге.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу СК, дело находится на контроле центрального аппарата.

Отмечается, что Бастрыкин дал указание провести полномасштабное расследование и в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в квартире на улице Бутлерова были обнаружены тела жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. По данным агентства, Лобанов погиб в середине июля в районе железнодорожной станции в Калининском районе Петербурга.