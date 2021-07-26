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Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве семьи адмирала

RT на русском
34 минуты назад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства жены и сына отставного адмирала Леонида Лобанова в Санкт-Петербурге.

Убийство семьи адмирала: Бастрыкин взял дело под контроль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу СК, дело находится на контроле центрального аппарата.

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Отмечается, что Бастрыкин дал указание провести полномасштабное расследование и в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в квартире на улице Бутлерова были обнаружены тела жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. По данным агентства, Лобанов погиб в середине июля в районе железнодорожной станции в Калининском районе Петербурга.

СК возбудил дело об убийстве двух человек.

Происшествия,Александр Бастрыкин,СКР,Санкт-Петербург,
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