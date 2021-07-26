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В Москве задержали соратника Явлинского

Ura.Ru
42 минуты назад

Кандидата в депутаты Госдумы от «Яблока» Кирилла Гончарова задержали в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В Москве задержали кандидата в депутаты от "Яблока"
Фото: ura.ruura.ru

«Задержали на встрече с жителями в Дорогомилово. Строительная мафия в Дорогомилово захватила землю, но полиция не на стороне жителей», — написал он.

Позже кандидат в депутаты добавил, что его привезли в ОВД Дорогомилово, где оставляют до утра. По информации «МБХ Медиа», Гончарову вменяется неповиновение полиции.

Ранее Гончаров заявил URA.RU, что представители партии «Яблоко» хотели бы видеть соратников Алексея Навального в списках партии на выборах в Госдуму. По его словам, идея существует с обоих сторон, однако предметные переговоры пока не ведутся из-за многочисленных арестов сторонников блогера. Выборы в Госдуму России пройдут 19 сентября 2021 года. Россияне будут выбирать состав нижней палаты парламента на ближайшие пять лет.

Происшествия,Кирилл Гончаров,Алексей Навальный,Партия "Яблоко",МВД,Москва,
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