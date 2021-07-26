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В мэрии Новороссийска подрались две чиновницы

Говорит Москва
49 минут назад

Во время конфликта одна схватила другую за горло.

Информацию об инциденте подтвердили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.

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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как после нескольких фраз одна женщина хватает другую за горло и отталкивает. В комментариях пользователи написали, что одна из них — это начальник МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций Новороссийска» Людмила Обламская. Её соперницей стала руководитель отдела по организационной работе администрации города Лилиана Фонарёва.

Отмечается, что потасовка произошла 9 июля после совещания в мэрии Новороссийска.

Происшествия,Видео,РИА Новости,Новороссийск,
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