В мэрии Новороссийска подрались две чиновницы

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как после нескольких фраз одна женщина хватает другую за горло и отталкивает. В комментариях пользователи написали, что одна из них — это начальник МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций Новороссийска» Людмила Обламская. Её соперницей стала руководитель отдела по организационной работе администрации города Лилиана Фонарёва.