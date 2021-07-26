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В Кузбассе поезд проехал над спящим на рельсах мужчиной

News.ru
23 минуты назад

В Кузбассе поезд проехал над уснувшим в железнодорожной колее местным жителем. Мужчина чудом остался жив, сообщает «360».

В Кузбассе поезд проехал над спящим на рельсах мужчиной
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент произошёл утром 26 июля в Междуреченске. Машинисты заметили лежащего на путях человека и начали сигналить. Однако пешеход так и не проснулся. Тогда они применили экстренное торможение. К счастью, спящий на рельсах человек не пострадал.

Остановив поезд, один из машинистов решил лично проверить состояние мужчины и заодно снял на видео момент его пробуждения.

Как оказалось, мужчину зовут Данила, а на рельсах он уснул потому, что был нетрезв.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик погиб под колёсами поезда на Южно-Уральской железной дороге. По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело. Поезд сбил мальчика на 2049-м километре шестого пикета станции Бишкиль в Челябинской области. До этого ребёнок сбежал из дома и его разыскивали спасатели.

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