Замглавы Забайкалья оштрафовали после фото с краснокнижными цветами

Вице-губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову оштрафовали на 3 тыс. рублей за фотоснимок с краснокнижными цветами малый красоднев, пишет «МК в Чите».

Фото: Instagram Instagram

Чиновница на своей странице в Instagram выложила постановление Минприроды и оплаченный через госуслуги счет. В документе говорится, что Ванчикову признали виновной в совершении административного нарушения за покупку редкого и находящегося под угрозой исчезновения растения, которое занесено в Красную книгу Забайкальского края.

Ранее появилась информация, что Минприроды Забайкальского края заинтересовалось фото, опубликованное Ванчиковой в соцсетях. На нем чиновница запечатлена с букетом цветов, имеющих большое сходство с краснокнижными. Ведомством был направлен запрос в компетентные структуры для объективного расследования деталей этого дела, так как у них отсутствовали эксперты, способные установить вид цветов на фото. Изначально предположили, что в руках у нее находились сорванные цветы малого лилейника или лилии даурской, занесенные в Красную книгу Забайкалья.

Портрет с цветами чиновница выложила на своей странице в Instagram еще в начале июня. Позже этот пост Ванчикова удалила.