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Замглавы Забайкалья оштрафовали после фото с краснокнижными цветами

Анна Безрукова
1 час назад

Вице-губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову оштрафовали на 3 тыс. рублей за фотоснимок с краснокнижными цветами малый красоднев, пишет «МК в Чите».

Замглавы Забайкалья оштрафовали после фото с краснокнижными цветами
Фото: InstagramInstagram

Чиновница на своей странице в Instagram выложила постановление Минприроды и оплаченный через госуслуги счет. В документе говорится, что Ванчикову признали виновной в совершении административного нарушения за покупку редкого и находящегося под угрозой исчезновения растения, которое занесено в Красную книгу Забайкальского края.

Ранее появилась информация, что Минприроды Забайкальского края заинтересовалось фото, опубликованное Ванчиковой в соцсетях. На нем чиновница запечатлена с букетом цветов, имеющих большое сходство с краснокнижными. Ведомством был направлен запрос в компетентные структуры для объективного расследования деталей этого дела, так как у них отсутствовали эксперты, способные установить вид цветов на фото. Изначально предположили, что в руках у нее находились сорванные цветы малого лилейника или лилии даурской, занесенные в Красную книгу Забайкалья.

Портрет с цветами чиновница выложила на своей странице в Instagram еще в начале июня. Позже этот пост Ванчикова удалила.

Ранее Аягма Ванчикова оказалась в центре скандальной ситуации после того, как в ноябре прошлого года подвергла критике медиков за переполненные стационары и увеличение количества заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе. Кроме этого, чиновница выражала недовольство работой местного Минздрава, который, как она считает, не может своевременно «выдавать нормальные распоряжения».

Происшествия,Аягма Ванчикова,Минздрав РФ,Минприроды,Забайкальский Край,Чита,
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