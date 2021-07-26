Россиянка выгнала с детской площадки детей с инвалидностью и попала на видео

Жительница Санкт-Петербурга увидела на детской площадке детей с особенностями развития, пошла их выгонять и попала на видео. Запись случившегося публикует группа «Балтийская жемчужина» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел в Красносельском районе города. Россиянка рассказала, что ее дочь испугалась, увидев ребенка с инвалидностью, и потребовала от взрослых, чтобы те увели своих подопечных.
«Я обращусь к управляющей. Вы съедете отсюда. Вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, и мы еще выясним, можете ли вы там гулять с детьми вот с этими особенностями. Организовывайте свою площадку и там гуляйте. У вас все свое должно быть», — заявила возмущенная женщина, назвав детей «непонятно какими».