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Россиянка выгнала с детской площадки детей с инвалидностью и попала на видео

Юрий Столбов
28 минут назад

Жительница Санкт-Петербурга увидела на детской площадке детей с особенностями развития, пошла их выгонять и попала на видео. Запись случившегося публикует группа «Балтийская жемчужина» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Красносельском районе города. Россиянка рассказала, что ее дочь испугалась, увидев ребенка с инвалидностью, и потребовала от взрослых, чтобы те увели своих подопечных.

«Я обращусь к управляющей. Вы съедете отсюда. Вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, и мы еще выясним, можете ли вы там гулять с детьми вот с этими особенностями. Организовывайте свою площадку и там гуляйте. У вас все свое должно быть», — заявила возмущенная женщина, назвав детей «непонятно какими».

Происшествия,Общество,Видео,Санкт-Петербург,
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