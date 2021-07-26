Россиянка выгнала с детской площадки детей с инвалидностью и попала на видео

«Я обращусь к управляющей. Вы съедете отсюда. Вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, и мы еще выясним, можете ли вы там гулять с детьми вот с этими особенностями. Организовывайте свою площадку и там гуляйте. У вас все свое должно быть», — заявила возмущенная женщина, назвав детей «непонятно какими».