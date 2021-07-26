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На западе Москвы двое детей сбежали из детского сада

Газета.Ruиещё 1
30 минут назад

Двое мальчиков шести и пяти лет самовольно покинули детский сад на западе Москвы, прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Двое детей сбежали из детского сада в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел 26 июля.

Дошкольное образовательное учреждение расположено на улице Профсоюзная, между станциями метро "Коньково" и "Калужская".

По данным прокуратуры, мальчики 2015 и 2016 года рождения пролезли под забором и убежали. Позднее их нашли, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Проверкой случившегося будет заниматься Черемушкинская межрайонная прокуратура, она даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.

В случае обнаружения в ходе проверки оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В октябре прошлого года в Москве трехлетний мальчик сбежал из детсада.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,Москва,
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