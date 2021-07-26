Адмирал ВМФ Леонид Лобанов больше всего на свет любил жену и сына, которые были найдены убитыми в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала старшая дочь офицера Алла, пишет Telegtam-канал 112.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили тела 84-летней жены и 56-летнего сына адмирала. У них были перерезано горло и зафиксированы множественные ножевые ранения. Вскоре после этого нашли и самого адмирала. Сотрудники полиции объехали городские морги и в одном из них оказался неопознанный труп мужчины, которого примерно неделей ранее насмерть сбила электричка. Предположительно, погибший при себе имел нож.

Согласно предварительным сведениям, тела пробыли в квартире две недели. Соседи почувствовали неприятный запах и позвонили старшей дочери адмирала, проживающей в Мурманске.

По словам Аллы, ее отец был «высокопорядочным и кристально честным человеком, настоящим русским офицером».

«Больше всего на свете любил мать и сына. Был сдержан в эмоциях, не пил и не курил, любил читать исторические документы и романы, любил рисовать. Не был склонен к психозам и скандалам», - подчеркнула она.

Дочь адмирала отметила, что ее мать и брат были в домашней одежде. По мнению Аллы, об их семье сейчас пишут «гнусные гадости», но она надеется, что следователи во всем разберутся.

«Отец никогда не ругался матом. Максим закончил Петербургскую консерваторию по классу фортепиано, в период ковида был уволен с работы, получил нервный срыв, лежал в больнице, но вышел и все было по-прежнему», - рассказала она.