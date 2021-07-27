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Соседи рассказали об убитой в Петербурге семье контр-адмирала Лобанова

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
35 минут назад

Проживающая по соседству с семьей отставного контр-адмирала Леонида Лобанова описала ее как очень культурную и интеллигентную: члены семьи заботились друг о друге.

Женщина рассказала, что Лобанов хорошо относился к родственникам: приносил жене продукты, когда та болела, помогал сыну устраивать концерты, передает портал «78.ru».

«Очень хорошая семья, культурная, люди были начитанные, интеллигентные, у них были очень хорошие отношения друг с другом. Никаких абсолютно отрицательных черт не могу назвать», – сказала соседка.

Она обратила внимание, что отставной контр-адмирал проживал отдельно от жены и сына. При этом, как заключила она, мужчина регулярно навещал членов семьи.

Стала известна версия убийства семьи адмирала Лобанова

Ранее супругу и сына Лобанова нашли зарезанными в их квартире. По факту обнаружения тел возбудили уголовное дело.

По данным СМИ, дочь Лобанова, живущая в Мурманске, не могла дозвониться до родственников и решила сообщить об этом в полицию. Соседи сообщали, что из квартиры доносится неприятный запах. Правоохранители установили, что тела пролежали на месте преступления около недели.

Сам Лобанов погиб в середине июля, он был сбит поездом в Калининском районе города у железнодорожной станции. По данным прессы, в убийстве семьи подозревается сам Леонид Лобанов.

Психиатр и психотерапевт Евгений Фомин в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что могло произойти с семьей Лобанова.

Происшествия,Видео,Убийство ,Евгений Фомин,Деловая газета "Взгляд",Санкт-Петербург,
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