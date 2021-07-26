«Выслеживал неделю»: стали известны подробности убийства замначальника угрозыска в Ставрополе

Предполагаемый убийца замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе Руслана Абовяна выслеживал свою жертву чуть больше недели и стрелял из двух пистолетов. Об этом со ссылкой на допрос подозреваемого по делу Ибрагима Симбаригова пишет Telegram-канал Baza.

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Нападение на замначальника отдела уголовного розыска отдела полиции 4 УМВД России по Ставрополю Руслана Абовяна произошло ночью 23 июля на автостоянке около жилого дома. Майор полиции парковал свой автомобиль, когда в него начали стрелять. От полученных ранений полицейский скончался в реанимации.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Председатель СК России Александр Бастрыкин взял его на контроль.

В ходе расследования задержали Ибрагима Симбаригова. Он рассказал следователям, что полицейского Руслана Абовяна застрелили, чтобы отомстить за смерть уроженца Чечни Джамбулата Дадаева. Дадаев был убит во время задержания шесть лет назад, когда ставропольские силовики провели спецоперацию в Чечне, вызвавшую большой резонанс.

На допросе Симбаригов отметил, что в полицейского стрелял Заурбек Кениев. При этом он больше недели следил за Русланом Абовяном, купив для этого подержанную «девятку».

«Кениев расстрелял Абовяна из двух пистолетов – «Макарова» и «Стечкина». Во время стрельбы «Стечкин» заклинило и тогда убийца выпустил в Абовяна всю обойму из пистолета Макарова», - приводит Telegram-канал Baza слова Ибрагима Симбаригова, который выполнял роль водителя.