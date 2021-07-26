Женщина устроила драку на дороге у метро «Пражская» в Москве . Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого появилась снятая очевидцами запись происшествия.

Как уточняет канал, причиной драки стал дорожный конфликт: один из его участников подрезал другого. Автоледи, не сдерживая эмоции, напала на своего оппонента, она пинала мужчину и замахивалась на него. Инцидент иссяк только после того, как негодующая автомобилистка успокоилась.