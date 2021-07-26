Как уточняет канал, отдыхающие на одном из сахалинских пляжей заметили оказавшегося в ловушке крупнейшего представителя семейства ушастых тюленей – он застрял в рыбацких сетях. Люди не бросили животное в беде и помогли ему избавиться от пут.

Сначала сивуча вытащили на берег, где, удерживая его палкой, с помощью ножа разрезали сетку. После этого они отбежали от тюленя, опасаясь, что он может укусить кого-то из своих спасателей.