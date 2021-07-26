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Спасение застрявшего в сетях сивуча на Сахалине сняли на видео

Алевтина Жаркова
40 минут назад

На Сахалине спасли застрявшего в сети сивуча. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал BAZA.

Как уточняет канал, отдыхающие на одном из сахалинских пляжей заметили оказавшегося в ловушке крупнейшего представителя семейства ушастых тюленей – он застрял в рыбацких сетях. Люди не бросили животное в беде и помогли ему избавиться от пут.

Сначала сивуча вытащили на берег, где, удерживая его палкой, с помощью ножа разрезали сетку. После этого они отбежали от тюленя, опасаясь, что он может укусить кого-то из своих спасателей.

Происшествия,Видео,
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