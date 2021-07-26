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В "Белавиа" рассказали о причинах экстренной посадки самолета в Домодедово

Российская Газетаиещё 2
2 часа назад

Подробности о незапланированной посадке самолета в московском аэропорту Домодедово, совершавшего рейс из белорусской столицы в Анталию, прокомментировали в руководстве авиакомпании "Белавиа".

В "Белавиа" рассказали о причинах экстренной посадки самолета в Домодедово
Фото: ReutersReuters

"26 июля во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8 тысяч футов (2400 метров) и заходе на посадку в Домодедово. В 11:46 борт совершил посадку в московском аэропорту. Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталию", - говорится в сообщении.

Белорусская авиакомпания принесла извинения пассажирам, вылетевшим из Минска, а также ожидающим вылета в Анталии, за вынужденную задержку и предпринимает все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок, информирует БЕЛТА.

Происшествия,Аэропорт Домодедово,Домодедово,
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